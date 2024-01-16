Ангарского маньяка вывезли в Мордовию Ангарского маньяка Михаила Попкова этапировали из Иркутска в Мордовию

Фото: Прокуратура Иркутской области

Ангарский маньяк Михаил Попков, который получил два пожизненных срока за убийства более 80 женщин, этапирован из Иркутска в одну из колоний в Республике Мордовия, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Осужденный не стал обжаловать приговор суда, вынесенный в ноябре 2023 года еще за три убийства.

Приговор Ленинского районного суда г. Иркутска, вынесенный по уголовному делу в отношении Михаила Попкова, не был им обжалован и вступил в законную силу. <...> В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия, — говорится в сообщении.

Попкова осудили за серийные убийства, совершенные им в 1990–2010 годах, и ряд других преступлений. Ленинский районный суд приговор его к 10 годам лишения свободы, и в совокупности с ранее вынесенными решениями ему назначили окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее ангарского маньяка заподозрили в причастности еще к 50 убийствам. Все преступления были совершены в районе Дальневосточного федерального округа, на территории от Владивостока до Улан-Удэ. По словам журналистов, в Иркутске, где Попков совершил большую часть убийств, была сформирована спецгруппа по расследованию серийных расправ, но ее работа фактически заморожена.