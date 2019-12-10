https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Механик из Ангарска Вячеслав Зезюля победил на соревнованиях по пощёчинам фермера Василия Камоцкого более известного как Пельмень. Ангарчанину удалось отправить экс-чемпиона в нокдаун одним ударом.

По словам Вячеслава, он случайно попал на соревнования. Ведущий спросил у зрителей о желании сразиться с Пельменем. Мужчина вышел на сцену, а блогер Эдвард Бил пообещал ему 200 тысяч рублей в случае победы.

Первый удар нанёс Пельмень, однако Вячеслав остался стоять на ногах. В ответ ангарчанина нанёс пощёчину, после которой экс-чемпион едва не повалился на бочку для опоры. Спустя несколько минут деньги поступили ему на счёт.

Раньше занимался рукопашным боем и качался в тренажёрке. На битву пощёчин подсел давно. Подобные шоу ведь ещё раньше снимали в Мексике. Мы в зале с мужиками тренировались между собой, только били не по щекам, а по плечу, — комментирует свою победу Зезюля «КП-Иркутск».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Василий Камоцкий принял вызов на поединок от популярного американского блогера Пола Логана. Это произошло после того, как в марте Пельмень выиграл турнир по пощёчинам Siberian Power Show 2019.