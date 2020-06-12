Ангар загорелся в Ленобласти на площади 500 квадратных метров

https://static.news.ru/photo/2b72d072-ad7b-11ea-9aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мегаполис - Городская Сеть Информирования/vk.com

В Ленинградкой области пожарные тушат возгорание в ангаре на площади 500 квадратных метров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти, инцидент произошёл в поселке имени Свердлова.

Горит ангар на площади 500 квадратных метров, — цитирует агентство сообщение.

Спасатели не смогли пока уточнить назначение ангара. Отмечается, что идёт ликвидация открытого горения путём пролива бетонных металлоконструкций.

На месте происшествия работают дежурные смены 101, 102, 150 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 40 — пожарно-спасательной части противопожарной службы Петербурга. Кроме того, рядом с местом происшествия дежурят медики, на случай если кому-то из спасателей станет плохо от высокой температуры. Пострадавших нет, заявили в МЧС.