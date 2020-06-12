Общество

Ангар загорелся в Ленобласти на площади 500 квадратных метров

16:26, 13 июня 2020
Фото: Мегаполис - Городская Сеть Информирования/vk.com

В Ленинградкой области пожарные тушат возгорание в ангаре на площади 500 квадратных метров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти, инцидент произошёл в поселке имени Свердлова.

Горит ангар на площади 500 квадратных метров, — цитирует агентство сообщение.

Спасатели не смогли пока уточнить назначение ангара. Отмечается, что идёт ликвидация открытого горения путём пролива бетонных металлоконструкций.

На месте происшествия работают дежурные смены 101, 102, 150 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 40 — пожарно-спасательной части противопожарной службы Петербурга. Кроме того, рядом с местом происшествия дежурят медики, на случай если кому-то из спасателей станет плохо от высокой температуры. Пострадавших нет, заявили в МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых детей. Мать малышей была госпитализирована с ожогами.

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