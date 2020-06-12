Ангар загорелся в Ленобласти на площади 500 квадратных метров

В Ленинградкой области пожарные тушат возгорание в ангаре на площади 500 квадратных метров.
Как
Горит ангар на площади 500 квадратных метров, — цитирует агентство сообщение.
Спасатели не смогли пока уточнить назначение ангара. Отмечается, что идёт ликвидация открытого горения путём пролива бетонных металлоконструкций.
На месте происшествия работают дежурные смены 101, 102, 150 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 40 — пожарно-спасательной части противопожарной службы Петербурга. Кроме того, рядом с местом происшествия дежурят медики, на случай если кому-то из спасателей станет плохо от высокой температуры. Пострадавших нет, заявили в МЧС.
Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области
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