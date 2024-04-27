Анестезист расплакался, увидев спасенную им девочку из «Крокуса» Работавший у «Крокуса» анестезист вспомнил, как спас девочку с «пустыми глазами»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анестезист Вячеслав Сахаров в эфире «360» не сдержал слез, посмотрев видео девочки, которую он спас во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Он вспомнил, как подбадривал подростка и пытался вселить надежду в то, что она поправится.

Я держу ее за руку и говорю, что все будет хорошо. Она смотрит пустыми глазами и говорит: «Ничего не будет хорошего». Я говорю, что сейчас приедет ее мама, а она в ответ: «Мама не придет». Я говорю: «Папа приедет или кто-то», на что она: «Никто не придет», — рассказал Сахаров.

Затем девочка спросила у врача, сможет ли он спасти всех. Он ответил, что поможет тем, кому сможет. Тогда подросток велела анестезисту «идти и спасать».

Кроме того, девочка записала Сахарову видеообращение, в котором поблагодарила его за помощь и поддержку. По словам ребенка, сейчас она чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Желаю вам успехов в работе, чтобы вы всегда помогали людям. Хочу пожелать, чтобы таких происшествий никогда больше не случалось, — сказала она.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Джумохона Курбонова. На заседании выяснилось, что мужчина работал в России неофициально, зарегистрирован в Таджикистане.