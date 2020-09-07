Анестезиолог рассказал, что будет с Навальным после комы

https://static.news.ru/photo/a2134c0c-f1aa-11ea-8a6c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Медикаментозная кома требует недельной реабилитации и не оказывает негативных последствий для организма. Об этом рассказал завкафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров. По его словам, на здоровье оппозиционера способно отразиться лишь само заболевание, которое стало причиной его критического состояния.

Побочные эффекты могут быть от критического состояния, которое было у него в течение трёх часов без медикаментозного сопровождения. Это был самолёт, транспортировка и так далее. Развились какие-то явления, которые привели к коме, — поясн ил он в интервью НСН.

Он уточнил, что после выведения из искусственной комы человек приходит в нормальное состояние в течение недели. После этого ему перестают вводить седативные препараты. Пока, по его словам, рано делать какие-либо прогнозы о дальнейшем состоянии Навального, поскольку за последнюю неделю никаких точных данных о его самочувствии не поступало.

Медик предположил, что причиной комы стало бытовое отравление.

Кафе в связи с коронавирусом обрабатывают антисептиками, но они дорогие. А всякие фосфорорганические пестициды, которые используют против насекомых и сыплют на пшеницу и кукурузу, — [стоят] копейки. Но настоящую причину я, конечно, знать не могу, — заключил учёный.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru, 7 сентября немецкие медики вывели Навального из комы. Согласно данным врачей, состояние здоровья оппозиционера значительно улучшилось. Больного отключили от искусственной вентиляции лёгких. Он реагирует на вербальные стимулы, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления по-прежнему рано, отмечают специалисты.