Анестезиолог получил шесть лет колонии из-за искалеченной пациентки

Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии врача-анестезиолога московской клиники пластической хирургии «Сфера», где в процессе операции пациентка Каролина Саргисян получила увечья. При этом к реальному сроку приговорена также медсестра клиники, сообщает ТАСС.

Приговором Мещанского районного суда Москвы от 21 сентября Хитрин Лев Эдуардович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ; пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению, сроком на 2 года, — цитирует агентство решение суда.

Кроме того, медсестра клиники Лариса Савельева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она также лишена на два года права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть.

Присяжные оправдали калининградских медиков. Трое из них сочли вину Сушкевич и Белой доказанной, однако остальные пять — нет. Ранее сообщалось об отмене оправдательного приговора по «делу врачей» в Калининграде.