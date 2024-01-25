«Анекдот про Бабу-ягу знаете?»: военэксперт о борьбе США с хуситами Военэксперт Матвийчук: хуситы хорошо спрятали свои ракеты от разведки США

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что США не могут пресечь атаки йеменских хуситов на корабли в Красном море, так как последние «хорошо спрятали» пусковые установки. Он отметил, что ситуация напоминает анекдот: «Ты видел Бабу-ягу? — Нет. — А она есть».

Вооруженный конфликт США и йеменских хуситов можно описать анекдотом: «Ты видел Бабу Ягу? — Нет. — А она есть». Хуситы хорошо спрятали пусковые установки. Йемен — горная страна. Скорее всего, они успели построить десятки, если не сотни укрытий. Предположу, что современные противокорабельные ракеты им поставляет Иран, хуситы — проиранская группировка, это прокси Ирана, — рассказал Матвийчук.

По его мнению, разведка США не может обнаружить арсеналы хуситов, из-за чего Вашингтон наносит удары по йеменским мирным городам. Военный эксперт считает, что ПВО американских кораблей не справляется с ракетными атаками, так как изначально разрабатывалась для отражения ударов необученных и плохо оснащенных группировок.

Американцы об этом знают, но найти не могут, поэтому без разбора бьют по городам. Оказалось, что Иран способен разработать и произвести собственные крылатые ракеты. У США, конечно, есть ПВО, но для отражения, как это было последние 30 лет, атак слабых противников, необученных, малообеспеченных боевиков, как в Афганистане, Сирии или Ираке. Они больше рекламировали свое вооружение ради продажи союзникам по НАТО и зарабатывания денег, — подытожил Журавлев.

Политтехнолог Марат Баширов ранее заявил, что США и их союзники загнали себя в Красном море в ловушку, из которой теперь вряд ли выберутся. Военное противостояние между йеменскими хуситами и американцами развивается весьма неожиданно, считает аналитик, причем, несмотря на всю свою мощь, США терпят удар за ударом.