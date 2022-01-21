Мишустин назначил Плутницкого заместителем министра здравоохранения
Сергей Князев
Сергей Князев
15:48, 21 января 2022
Андрей ПлутницкийФото: roszdravnadzor.gov.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Плутницкого заместителем министра здравоохранения РФ. Его предшественник на этом посту Олег Гриднев, занимавший должность с апреля 2020 года, покинул пост по собственной просьбе.
Назначить Плутницкого Андрея Николаевича заместителем министра здравоохранения РФ, — говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Андрей Плутницкий окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию в 2002 году. В 2006 году был назначен начальником управления здравоохранения администрации Клинского муниципального района. В 2014 году Плутницкий стал заместителем министра здравоохранения Московской области, а затем возглавил территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области. В конце августа 2020 года Андрей Плутницкого назначили руководителем департамента проектной деятельности Минздрава РФ, который был создан для контроля за реализацией национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».
Ранее стало известно о назначении нового главы Агентства по страхованию вкладов. Им стал Андрей Мельников, ранее занимавший пост первого заместителя генерального директора агентства. Предыдущий руководитель АСВ Юрий Исаев был освобождён от должности в связи с его назначением на пост заместителя председателя Банка России.