Андрей Пивоваров женился в карельской колонии Экс-глава «Открытой России» Андрей Пивоваров в колонии женился на журналистке Татьяне Усмановой

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Андрей Пивоваров

Экс-глава «Открытой России» Андрей Пивоваров в колонии женился на журналистке Татьяне Усмановой, сообщается в Telegram-канале, который ведет команда поддержки политика. Церемония прошла на кухне ИК № 7 в городе Сегеже.

Сегодня прямо в колонии Таня стала моей женой. Место для праздника, конечно, сомнительное, и гости были только с моей стороны, но нас это нисколько не расстроило. <...> Это вам не рестораны арендовывать! Попробуйте-ка снять под мероприятие зал в ИК, — цитирует канал слова Пивоварова.

Экс-глава «Открытой России» был задержан в середине лета в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. По этому делу его приговорили к четырем годам колонии.

Политик отбывает срок в ИК-7 города Сегежи в Карелии с конца января. По прибытии против Пивоварова составили несколько протоколов по нарушениям и поместили в камеру для нарушителей режима.

25 июля Министерство юстиции России внесло норвежскую организацию Human Rights House Foundation в перечень неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна. Решение о внесении в соответствующий список было принято Генпрокуратурой еще 7 июля. Согласно данным Минюста, распоряжение о включении организации в перечень нежелательных было подписано еще 24 июля. Помимо самой Human Rights House в список также вошли пять ее филиалов, расположенных на территории Украины, Литвы, Грузии и Армении.