Анатолий Чубайс ушёл с поста представителя президента России

Агентство Bloomberg сообщило о том, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Об этом агентство сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, причиной этих действий стали события на Украине. Информацию об отставке подтвердил источник ТАСС из окружения Чубайса, не уточнив подробности.

Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост, — сказал он.

В свою очередь Игорь Чубайс не смог прокомментировать информацию об отставке и отъезде своего брата из России, пишет РБК.

Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия выступает «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста руководителя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооружённых сил РФ на Украине. Источник в аппарате председателя партии заявил, что «Единая Россия» не принимала общего решения потребовать отставки Дворковича с поста главы фонда «Сколково» за то, что тот осудил спецоперацию РФ на Украине.

Впоследствии Аркадий Дворкович опубликовал на сайте фонда информацию о решении уйти в отставку, сообщив, что намерен сосредоточиться на развитии образовательных проектов.