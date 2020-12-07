Чубайс пошутил о собственном выстреле из гаубицы

https://static.news.ru/photo/e45563ec-388c-11eb-b65e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: anatoly.chubays/facebook.com

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс на своей официальной странице в социальной сети шуткой ответил на комментарии к посту с фотографией, на которой политик стреляет из гаубицы. Снимок был сделан в воскресенье, 6 декабря. Чубайс был назначен на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями несколько дней назад. Перед этим он возглавлял «Роснано» на протяжении 12 лет.

Выстрел от Петропавловской крепости Чубайс сделал «в ознаменование новой миссии». Подписчики бывшего главы «Роснано» заметили, что собор на снимке «слегка наклонён». Некоторые пользователи Сети подчеркнули, что он похож на «местную Пизу».

Да это же Петропавловку от взрыва качнуло! — написал Чубайс в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы. Он обратил внимание на тот факт, что на снимке запечатлена гаубица Д-30. Позже Кудрин добавил, что не обратил внимания на подпись к фото, где указана модификация оружия.

Чубайс на это заметил, что «артиллеристам виднее».