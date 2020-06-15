Сегодня, 16 июня, известному российскому политическому и экономическому деятелю Анатолию Чубайсу исполняется 65 лет. За долгое время своей карьеры он успел поработать на постах министра финансов, депутата Госдумы, главы администрации президента, зампреда правительства и многих других. С 2011 года он является председателем правления ООО «УК «Роснано». Жизнь и карьерный путь Чубайса — в галерее NEWS.ru.
1992 год
Станислав Панов/ТАСС
1992 год. Пресс-конференция председателя Госкомимущества России Анатолия Чубайса на тему: «Народная приватизация: акции, чеки»
Валентин Соболев/ТАСС
Президент РФ Борис Ельцин с главой своей администрации Анатолием Чубайсом
Дмитрий Донской/РИА Новости
1992 год. Анатолий Чубайс выступает на VII Съезде народных депутатов России
Владимир Мусаэльян/ТАСС
1996 год. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс
Александр Чумичев/РИА Новости
Александр Чумичев/РИА Новости
1998 год. Борис Ельцин и Анатолий Чубайс в резиденции Горки-9
ТАСС
2003 год. Владимир Путин и председатель РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс
Сергей Величкин/ТАСС
2000 год
Владимир Вяткин/РИА Новости
2005 год. Анатолий Чубайс на церемонии ввода в эксплуатацию первого энергоблока Калининградской ТЭЦ-2
Федор Савинцев/ТАСС
2006 год. Президент России Владимир Путин и председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс
Сергей Гунеев/РИА Новости
2006 год. Анатолий Чубайс во время церемонии открытия второго пускового блока Северо-Западной ТЭЦ
Михаил Фомичев/РИА Новости
2008 год. Мэр Москвы Юрий Лужков и председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс
Антон Денисов/РИА Новости
Анатолий Чубайс во время открытия научно-исследовательского центра биофармацевтической компании БАЙНД (РУС)
Артем Геодакян/ТАСС
Анатолий Чубайс
Сергей Булкин/NEWS.ru
2017 год. Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Х Петербургском международном инновационном форуме в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»
Петр Ковалев/ТАСС
Добавьте наши новости в избранные источники