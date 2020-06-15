Сегодня, 16 июня, известному российскому политическому и экономическому деятелю Анатолию Чубайсу исполняется 65 лет. За долгое время своей карьеры он успел поработать на постах министра финансов, депутата Госдумы, главы администрации президента, зампреда правительства и многих других. С 2011 года он является председателем правления ООО «УК «Роснано». Жизнь и карьерный путь Чубайса — в галерее NEWS.ru.

1992 год

Станислав Панов/ТАСС

1992 год. Пресс-конференция председателя Госкомимущества России Анатолия Чубайса на тему: «Народная приватизация: акции, чеки»

Валентин Соболев/ТАСС

Президент РФ Борис Ельцин с главой своей администрации Анатолием Чубайсом

Дмитрий Донской/РИА Новости

1992 год. Анатолий Чубайс выступает на VII Съезде народных депутатов России

Владимир Мусаэльян/ТАСС

1996 год. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс

Александр Чумичев/РИА Новости

Александр Чумичев/РИА Новости

1998 год. Борис Ельцин и Анатолий Чубайс в резиденции Горки-9

ТАСС

2003 год. Владимир Путин и председатель РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс

Сергей Величкин/ТАСС

2000 год

Владимир Вяткин/РИА Новости

2005 год. Анатолий Чубайс на церемонии ввода в эксплуатацию первого энергоблока Калининградской ТЭЦ-2

Федор Савинцев/ТАСС

2006 год. Президент России Владимир Путин и председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс

Сергей Гунеев/РИА Новости

2006 год. Анатолий Чубайс во время церемонии открытия второго пускового блока Северо-Западной ТЭЦ

Михаил Фомичев/РИА Новости

2008 год. Мэр Москвы Юрий Лужков и председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс

Антон Денисов/РИА Новости

Анатолий Чубайс во время открытия научно-исследовательского центра биофармацевтической компании БАЙНД (РУС)

Артем Геодакян/ТАСС

Анатолий Чубайс

Сергей Булкин/NEWS.ru

2017 год. Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Х Петербургском международном инновационном форуме в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Петр Ковалев/ТАСС

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