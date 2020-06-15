Сегодня, 14 июня, состоялось освящение собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке. На мероприятии присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие известные лица. Стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл станет настоятелем главного храма Вооружённых сил страны.

Напомним, что этот собор является третьим по величине в России. О том, как проходило освящение, — в галерее NEWS.ru.