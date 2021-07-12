Аналитики заявили, что покупка квартир для сдачи в аренду больше не выгодна

Покупка квартир для сдачи в аренду становится всё менее выгодной — цены на жильё поднялись сильнее, чем арендные ставки, пишет «Российская газета». Средний срок окупаемости квартиры в городах-миллионниках к концу 2021 года составил 16,5 года, а при необходимости выплачивать ипотеку этот срок может превысить двадцать лет.

По данным экспертов, по итогам года доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее. Средний чек предложения «однушки» в городах-миллионниках на вторичном рынке за год увеличился на 26,22%, а ставка аренды лишь на 20,03%. При этом в столицах сложилась иная ситуация: в Москве срок окупаемости снизился на 2,3 года, а доходность составила 4,9% против 4,38% годом ранее, в Санкт-Петербурге доходность выросла до 5,16%, а срок окупаемости уменьшился на 2,6 года.

Как пояснил основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев, в период льготной ипотеки жильё в новостройках пользовалось немалым спросом, а около 20--25% покупателей были инвесторами. Однако сейчас долгосрочная аренда не способна покрыть рост инфляции, а правительство намерено заняться обелением арендного рынка, и инвесторы начнут активно избавляться от своих квартир. По мнению Гальцева, цены на новые квартиры снижаться не будут, однако застройщики будут активно использовать практику акций и скидок.

Между тем эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина отмечает, что при росте ипотечных ставок перепродать квартиру будет сложнее, поэтому многие могут сделать это по истечении нескольких лет. Это позволит не платить налоги после пяти лет с покупки и переждать период роста ставок по ипотеке, одновременно заработав на росте цен на жильё. Что же касается рынка аренды, то цены на нём продолжат расти, поскольку из-за повышения цен на недвижимость часть потенциальных покупателей перешла в категорию арендаторов.

Ранее сообщалось, что частные квартиры, сдаваемые в аренду, будут вовлекать в государственную систему арендного жилья. Соответствующие нормативные документы примут до лета 2022 года: квартиры будут регистрировать на разрабатывающейся информационной платформе учёта договоров найма, которую смогут использовать и региональные, и муниципальные власти.

Ранее российским арендодателям предрекли серьёзные проблемы из-за намерения российских властей возложить на хозяев квартир ответственность за поведение арендаторов. В этом случае вложение денежных средств в покупку жилья для сдачи в аренду с большой долей вероятности может стать нецелесообразным.