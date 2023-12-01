Названы три главных страха россиян в будущем году Опрос: россияне больше всего боятся роста цен, болезней и за детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В преддверии нового 2024 года россияне рассказали, что больше всего боятся роста цен, болезней и переживаний за детей, следует из опроса аналитического центра НАФИ и страхового дома ВСК, результаты исследования есть в распоряжении Lenta.ru. По данным опроса, перед грядущим годом какие-либо страхи испытывают 93% граждан.

Вместе с тем 70% респондентов выразили уверенность, что негативные события их не коснутся. Еще 24% считают, что хороших и плохих ситуаций в 2024 году будет поровну.

Самым основным страхом россиян стала боязнь тяжелых заболеваний (30%). Чаще всего этот страх называли женщины и одинокие люди. На втором месте оказались опасения из-за роста цен и инфляции (27%). Третью строчку занял страх граждан за детей (26%). Меньше всего россияне боятся попасть в автомобильную катастрофу.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что большинство (59%) россиян уверены в завтрашнем дне, из них 18% выразили полную уверенность в этом, а об обратном рассказали 39%. Согласно исследованию, о своей уверенности в будущем в 3,5 раза чаще заявляли люди с высоким достатком, чем те, кто называет свое материальное положение как плохое и очень плохое (76% и 20% соответственно). Более трети россиян (37%) заявили, что думают о будущем с уверенностью и оптимизмом, 30% — с беспокойством и тревогой, примерно столько же не испытывают ни того, ни другого (29%).