Аналитики выяснили, где провели лето российские школьники

Родители российских школьников рассказали, как их дети провели лето. Участие в опросе приняли 1600 человек.
Согласно результатам, около 43% школьников остались дома, 33% — отдыхали на даче или в деревне. На море и в путешествии по России побывали по 7% опрошенных. Ещё 5% съездили за границу, а около 3% — к родственникам в другой город.
Наименее популярным вариантом для отдыха оказались лагеря, которые в этом году выбрали всего 2% детей,
Как писал NEWS.ru, ранее семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова напомнила, что подготовка ребёнка к школе — не только покупка тетрадей, ручек, формы и прочей атрибутики жизни учащихся. Это ещё и психологическая работа, в которой должны быть задействованы родители.
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