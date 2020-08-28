Аналитики выяснили, где провели лето российские школьники

https://static.news.ru/photo/5e10f09c-eaa5-11ea-a1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители российских школьников рассказали, как их дети провели лето. Участие в опросе приняли 1600 человек.

Согласно результатам, около 43% школьников остались дома, 33% — отдыхали на даче или в деревне. На море и в путешествии по России побывали по 7% опрошенных. Ещё 5% съездили за границу, а около 3% — к родственникам в другой город.

Наименее популярным вариантом для отдыха оказались лагеря, которые в этом году выбрали всего 2% детей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова напомнила, что подготовка ребёнка к школе — не только покупка тетрадей, ручек, формы и прочей атрибутики жизни учащихся. Это ещё и психологическая работа, в которой должны быть задействованы родители.