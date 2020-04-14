Аналитики ВШЭ предложили перенести ЕГЭ на июль и отменить ОГЭ

https://static.news.ru/photo/430fe3e8-7e67-11ea-9bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) предложили сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ на июль, а ОГЭ для девятиклассников вообще отменить в 2020 году.

Оптимальным вариантом при благоприятной эпидемиологической ситуации является смещение экзаменов ЕГЭ на более поздние сроки [возможно, на июль]. Отменить ОГЭ-2020 полностью. Итоговую аттестацию по итогам девятого класса проводить по текущим оценкам, — цитирует ТАСС доклад НИУ ВШЭ.

Также они предложили сократить число сдаваемых экзаменов до минимума, необходимого конкретному выпускнику для поступления в вуз, к примеру, отменить экзамен по базовой математике, а для учащихся с ограничениями по здоровью предложили провести экзамены в дистанционном формате.

Как писал NEWS.ru, решение об изменении сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, на данный момент дата начала единого экзамена уже определена — 8 июня. Однако если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится, сроки могут измениться.