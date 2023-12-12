Аналитики «ВКонтакте» назвали инфлюенсеров года Аналитики «ВКонтакте»: Илон Маск стал самым обсуждаемым инфлюенсером года

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Илон Маск

Самым обсуждаемым в социальной сети «ВКонтакте» зарубежным инфлюенсером года стал американский предприниматель Илон Маск, отметили аналитики платформы. Второе место заняла певица Мадонна: пользователи интересовались событиями ее жизни и мировым турне. Третьей оказалась певица Леди Гага. Среди российский знаменитостей самым обсуждаемым стал MACAN, также выбранный артистом года по версии «VK Музыки». В топ вошли рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, и певец SHAMAN.

Среди российских актеров рейтинг возглавил Александр Петров, который неожиданно для поклонников женился в этом году. Также часто обсуждали Никиту Ефремова, сыгравшего в сериале «Библиотекарь», и Константина Плотникова, снявшегося в сериале «Король и Шут». Среди зарубежных артистов больше всего упоминаний собрал Райан Гослинг. Пользователи обсуждали не только его успехи, но и спорили о концовке фильма «Драйв», в котором актер сыграл главную роль. В рейтинге также оказались Джонни Депп и Киану Ривз.

Самой обсуждаемой российской актрисой стала Юлия Пересильд после роли в фильме «Вызов». Второе место оказалось у Кристины Асмус. Пользователей интересовали не только ее роли в кино, но и личная жизнь. Третью строчку заняла Александра Бортич, снявшаяся в главных ролях в нескольких крупных проектах. Среди зарубежных актрис больше всего интереса вызвала Марго Робби, исполнившая роль Барби. Также обсуждали Дженну Ортегу, сыгравшую главную героиню в сериале «Уэнсдэй», и Кару Делевинь, которая вернулась к карьере модели и продолжила проходить реабилитацию от зависимостей.

Рейтинг был составлен при помощи системы анализа социальных СМИ и медиа. При его составлении учитывались упоминания знаменитостей в социальной сети с 1 января по 20 ноября 2023 года. Всего было обработана 29 млрд публикаций и комментариев.

Пользователи социальной сети «Одноклассники» ранее выбрали лучший контент 2023 года в ходе голосования в рамках ежегодной премии «Самый ОК». Фильмом года россияне назвали «Чебурашку», который оказался самой кассовой лентой в России.