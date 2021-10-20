Аналитики рассказали о рекордном числе увольнений во втором квартале года

Во втором квартале 2021 года с крупных и средних предприятий России уволились 2,66 млн работников, что является максимальным показателем с 2013 года. При этом «волна увольнений» компенсирована высокими темпами найма, а сами россияне также не боятся менять работу. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основании данных Росстата. Его данные приводит РБК.

Под увольнениями в исследовании понимается прекращение официальных трудовых отношений на крупных и средних предприятиях по любым причинам. Чаще всего люди увольнялись по собственному желанию. На этом основании во втором квартале 2021 года свои места работы покинули 77,2% всех выбывших работников. По другим причинам прекратили трудовые отношения 14,6%. По соглашению сторон с работы ушли 6,7%, по сокращению штата — 1,6%.

При этом предприятия во втором квартале 2021 года приняли на работу 2,35 млн человек, что также является сезонным рекордом с 2013 года. Число нанятых выросло на 53% относительно аналогичного периода 2020 года. Количество уволенных превысило число нанятых в 74 регионах, рекордсменами по этой части стали Ивановская, Ульяновская, Новгородская и Кировская области. В Москве и Чечне показатели увольнения и найма сравнялись, а в девяти субъектах принятых на работу оказалось больше.

Наибольшая разница между количеством уволенных и нанятых наблюдается в сфере образования, в отрасли электро- и газоснабжения, обрабатывающих производствах и госуправлении. Чаще нанимали сотрудников в сельском хозяйстве, гостиничной сфере и общепите, в сфере добычи полезных ископаемых и в строительстве.

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков связал рекордное число увольнений с ростом теневой занятости и серых зарплат россиян. Также на ситуацию повлияли снижающиеся доходы региональных предприятий, которые не могут повышать объёмы производства из-за снижения покупательской активности. Ещё часть предприятий начала переводить сотрудников в самозанятые с одновременным увольнением, чтобы оптимизировать налоги. А некоторые другие уходят из-за несогласия с политикой обязательной вакцинации.

Бизнес в условиях пандемии и сокращающейся прибыли вынужден оптимизировать расходы, переводя выплаты сотрудникам в конверты, без официального трудоустройства, — отметил он.

Как отмечает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин, рекорд может быть связан со снижением боязни потерять работу в 2020 году, во время первых ограничений, с прекращением стимулирующих мер и отложенным желанием поменять работу. По его словам, в начале года в некоторых отраслях выплачиваются годовые премии, после чего сотрудники нередко задумываются о смене работы, которая с учётом времени на поиски может приходиться как раз на второй квартал.

Ранее работодатели назвали основные причины, из-за которых увольняют подчинённых с работы. Главной причиной, по их мнению, является аморальный поступок. На втором месте по популярности названы напряжённые отношения работника с коллегами. Чуть больше трети опрошенных сказали, что уволят человека, который часто опаздывает, болеет или отпрашивается с работы. Около четверти работодателей готовы расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если он часто отвлекается или недоступен в рабочее время.