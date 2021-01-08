Аналитики перечислили самые высокооплачиваемые профессии в Москве

https://static.news.ru/photo/5623b536-53d7-11eb-ada4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ute Grabowsky/photothek.net /Global Look Press

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в столице стала работа зубным техником-керамистом. Такому специалисту, который обязан в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок, обещают платить до 250 тысяч рублей в месяц.

Традиционно на высокие доходы могут рассчитывать специалисты в области IT — зарплата для них в одной из вакансий начинается от 150 тысяч рублей. От кандидата требуется оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой и создавать код Frontend части проекта. Работник должен знать технологии и обладать опытом работы от одного года, весомым преимуществом будет свободное владение английским языком

До 200 тысяч рублей в месяц может получить репетитор по английскому языку. Заработок специалиста зависит от количества уроков. Ему необходимо свободно владеть языком и знать школьную программу.

Также высокие доходы обещают мастеру по ремонту квартир и бизнес-аналитику — около 200 тысяч рублей в месяц. На высокую зарплату могут рассчитывать те, кто в совершенстве владеет необходимыми для выполнения работы навыками.

В пятёрку также вошла вакансия ведущего бизнес-аналитика — имея опыт работы от одного года, он может зарабатывать ежемесячно 150-200 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России назвали самую благородную, по их мнению, профессию. Первое место заняла работа медика — этот вариант выбрали 29% опрошенных.