Аналитики определили представителей самых «счастливых» профессий Superjob: наиболее счастливыми себя называют менеджеры, учителя, медсестры и бухгалтеры

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Почти 80% россиян считают себя счастливыми людьми. Такие данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob приводит РБК. При этом чаще всего счастливыми себя называли медсестры, менеджеры и учителя, а вот наименее счастливыми себя чувствуют кладовщики и секретари.

По результатам опроса, 24% респондентов заявили, что они абсолютно убеждены, что счастливы, 55% полагают, что скорее счастливы. При этом 21% граждан отнесли себя к несчастным, но лишь 4% из них полагают, что несчастны абсолютно.

С точки зрения профессиональных групп о том, что они счастливы, объявили 95% менеджеров по закупкам, 89% учителей, 85% медицинских сестер, главных бухгалтеров и менеджеров по продажам и по работе с клиентами.

Наименьший процент счастливых людей среди тех россиян, кто работает кладовщиками (55%) и секретарями (61%, из них лишь 15% — однозначно счастливы). Также много однозначно несчастных среди юристов (28%).

По словам аналитиков,уровень счастья коррелирует с уровнем дохода респондентов. Так, счастливых в группе граждан, получающих более 80 тысяч рублей в месяц, в два раза больше, чем среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей (30% против 16% соответственно). При этом однозначно несчастных в первой группе насчитывается 2%, а во второй — 7%. Абсолютно счастливыми в группе респондентов с доходами от 50 до 80 тысяч рублей себя назвали 21% опрошенных, противоположное мнение выразили 5%.

При этом женщины оказались счастливее мужчин — 80% против 77%. Также мужчины чаще оказывались однозначно несчастными — 6% против 2% среди женщин.

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