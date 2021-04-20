Аналитики назвали профессии с самой высокой зарплатой в России

https://static.news.ru/photo/04f57624-a263-11eb-ad18-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России названы Java-разработчик, гейм-дизайнер и главный инженер.

Согласно данным сервиса «Работа.ру», в целом Java-разработчик может рассчитывать на доход в 142 тысячи рублей. От него требуется создавать приложения с помощью Java, тестировать продукт и исправлять ошибки. В Москве таким кандидатам предлагают 185 тысяч рублей в месяц. Такие же доходы обещают разработчикам C++.

Не менее высокий заработок у гейм-дизайнеров — в среднем около 116 тысяч рублей. Они занимаются генерированием идей для игр, пишут сюжеты и разрабатывают эскизы. Далее следуют UX/UI-дизайнеры со средними доходами в 106 тысяч рублей, отвечающие за внешний вид пользовательского интерфейса, передаёт ТАСС.

Ранее известный российский хедхантер Алёна Владимирская рассказала, что в случае если человек ищет новую работу, ему не нужно стесняться сообщить об этом как можно большему числу знакомых.