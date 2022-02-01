Аналитики назвали причину частого потребления водки

Аналитики Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) представили новые данные, согласно которым россияне в 2021 году стали гораздо больше употреблять водку, чем годом ранее. Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основной причиной этого явления стала пандемия коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2%, до 5 литров на человека. Этому способствуют кризисные ситуации, в том числе пандемия, когда население уделяет внимание именно этому напитку, — рассказал Дробиз.

Он также отметил, что люди из-за пандемии не могут поехать в отпуск, где выпивались большие объёмы алкоголя. Вместо этого, по словам эксперта, россиянам приходиться покупать спиртное дома.

Ранее заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова заявила, что человек не может победить зависимость от алкоголя на 100%. Эксперт добавила, что страдающий алкоголизмом человек может находиться в двух состояниях — это обострение и ремиссия. При этом ремиссия наступает, если человек не употреблял алкогольные напитки на протяжении трёх лет.