Аналитики назвали цену семейного набора снаряжения для активного отдыха

Набор для активного отдыха в зимнее время обойдётся российской семье в среднем в 11 тысяч рублей, подсчитали аналитики сервиса для размещения объявлений.
Подразумевается комплект, в который входят ватрушка, ледянка, снежколепы, лыжи и коньки. Расчёты велись, исходя из средних цен на данные товары. Например, ледянка стоит порядка 400 рублей, ватрушка — около 1,5 тысячи, коньки — 1000 рублей, лыжи — 1,8 тысячи,
Дешевле выйдет привести себя в форму дома: гантели и коврик для занятий йогой обойдутся в 3,7 тысячи рублей. На велотренажёр придётся потратить более 10 тысяч.
Как писал NEWS.ru, врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, сколько лишних килограммов можно набрать во время новогодних праздников, если не следить за питанием и не заниматься физкультурой.