16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Аналитики назвали цену семейного набора снаряжения для активного отдыха

03:33, 05 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Набор для активного отдыха в зимнее время обойдётся российской семье в среднем в 11 тысяч рублей, подсчитали аналитики сервиса для размещения объявлений.

Подразумевается комплект, в который входят ватрушка, ледянка, снежколепы, лыжи и коньки. Расчёты велись, исходя из средних цен на данные товары. Например, ледянка стоит порядка 400 рублей, ватрушка — около 1,5 тысячи, коньки — 1000 рублей, лыжи — 1,8 тысячи, передаёт РИА Новости.

Дешевле выйдет привести себя в форму дома: гантели и коврик для занятий йогой обойдутся в 3,7 тысячи рублей. На велотренажёр придётся потратить более 10 тысяч.

Как писал NEWS.ru, врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, сколько лишних килограммов можно набрать во время новогодних праздников, если не следить за питанием и не заниматься физкультурой.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео