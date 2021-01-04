Аналитики назвали цену семейного набора снаряжения для активного отдыха

https://static.news.ru/photo/a4c6846e-4eed-11eb-abc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Набор для активного отдыха в зимнее время обойдётся российской семье в среднем в 11 тысяч рублей, подсчитали аналитики сервиса для размещения объявлений.

Подразумевается комплект, в который входят ватрушка, ледянка, снежколепы, лыжи и коньки. Расчёты велись, исходя из средних цен на данные товары. Например, ледянка стоит порядка 400 рублей, ватрушка — около 1,5 тысячи, коньки — 1000 рублей, лыжи — 1,8 тысячи, передаёт РИА Новости.

Дешевле выйдет привести себя в форму дома: гантели и коврик для занятий йогой обойдутся в 3,7 тысячи рублей. На велотренажёр придётся потратить более 10 тысяч.

Как писал NEWS.ru, врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, сколько лишних килограммов можно набрать во время новогодних праздников, если не следить за питанием и не заниматься физкультурой.