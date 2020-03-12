https://static.news.ru/photo/ec6d4472-647b-11ea-aeab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно аналитической записке от департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ, для повышения доступности жилья в России следует в первую очередь обеспечить рост доходов населения, а также работать над снижением себестоимости строительства.

Выдержки из документа приводит ПРАЙМ. Авторы обращают внимание на то, что рост объёмов строительства в РФ в значительной мере опирается на увеличения финансирования покупок на первичном рынке за счёт ипотеки. Снижение ипотечных ставок рассматривается как инструмент повышения доступности недвижимости, из-за чего многие участники рынка уделяют основное внимание динамике изменения ключевой ставки ЦБ.

Аналитики утверждают, что достичь целевых показателей нацпроекта «Жильё и грородская среда», не вызвав при этом роста закредитованности населения, можно при росте реальных доходов в среднем на 5% в год в период 2020-2024 годов. Для этого, в свою очередь, темпы роста экономики должны ускориться.

Себестоимость строительства, по мнению аналитиков, можно снизить, освободив застройщиков от косвенных трат — например от обязательств по постройке социальной инфраструктуры (детсады, школы), которые накладываются на застройщиков при одобрении проектов.

В документе подчёркивается, что мнение департамента исследований и прогнозирования может не совпадать с официальной позицией Центробанка.

Как писал NEWS.ru, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий предупредил, что Россия находится на пороге кризиса, поэтому стоит ожидать роста процентных ставок по депозитам и кредитам, включая ипотеку.





