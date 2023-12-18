Аналитик заявил о рисках гражданской войны на Украине после принятых реформ Экономист Разуваев: реформы на Украине могут привести к гражданской войне

Фото: Julia Kochetova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С прекращением финансирования со стороны Запада власти Украины начнут проводить реформы по изысканию внутренних ресурсов, что чревато началом гражданской войны, сказал в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Таким образом он прокомментировал заявление главы Минфина Украины Сергея Марченко том, что гражданам придется снизить потребление и затянуть потуже пояса.

Эксперт предположил, что украинские власти введут добровольно-принудительные займы. Он также не исключил, что Киев может «включить печатный станок». По словам Разуваева, это худший вариант, поскольку он ведет к гиперинфляции.

В подобной ситуации у Украины просто не остается другого выбора, кроме как перейти на «военные рельсы». Однако «запас прочности» у них слабенький, поэтому сложно сказать, насколько им хватит собственных ресурсов. Более того, гиперинфляция автоматически создает революционную ситуацию. Таким образом, на Украине увеличиваются риски начала гражданской войны. И будет ли при такой ситуации у власти Зеленский — неясно, — сказал эксперт.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предсказал сокращение Киевом расходов на социальную сферу, если он не получит от США финансовую помощь. По его мнению, проблемы могут начаться уже с января 2024 года, когда власти столкнутся с нехваткой 20 млрд гривен (49 млрд рублей). До этого Азаров назвал Украину банкротом, указав на то, что большую часть ее бюджета составляют заемные средства.