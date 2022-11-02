На фоне нынешнего кризиса на российском рынке труда у сотрудников повысилась нервозность и усилился стресс из-за неясности будущего, рассказал журналу «Компания» организатор конференции «Карьера по вашим правилам: ломаем корпоративные шаблоны» Сергей Черненко. При этом он указал на отсутствие массовых увольнений.

Стоит начать с того, что нынешний кризис не коснулся большинства сотрудников, если не учитывать появившуюся нервозность и стресс из-за неясности будущего. Все же большая часть людей свою работу сохранила, и для них ничего глобально не изменилось. Да, компании урезали бюджеты, сократились активности, но массовых увольнений мы не наблюдаем,рассказал Черненко.

Эксперт также отметил, что на сегодняшний день многие компании во многом благодаря опыту удалённой работы при коронавирусе COVID-19 успешно перестроили свои рабочие процессы. По его словам, ходить в офис теперь необязательно, можно работать дистанционно из любой точки мира. Особенно если речь идет о «белых воротничках»: они могут находиться где угодно и не терять продуктивность, уточнил он. При этом Черненко обратил внимание на некоторые сложности в построении отношений.

Одно дело, когда люди постоянно общаются, видят друг друга, могут перетереть последние сплетни за чашкой кофе, а другое — когда все сидят по домам и коллег видят только на экране мониторов. Это не способствует выстраиванию и поддержанию связей, из-за чего страдает взаимодействие в команде, — заключил Черненко.

20 октября в рекрутинговой компании SuperJob сообщили, что работодатели стали чаще искать медиков, фармацевтов, снабженцев и хозяйственников после начала мобилизации. Вероятно, люди этих специальностей были массово мобилизованы или же покинули Россию, отметили в организации.