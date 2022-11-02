Аналитик заявил о кризисном росте нервозности и стресса на работе у россиян Аналитик Черненко: из-за кризиса на рынке труда России у сотрудников повысились нервозность и стресс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне нынешнего кризиса на российском рынке труда у сотрудников повысилась нервозность и усилился стресс из-за неясности будущего, рассказал журналу «Компания» организатор конференции «Карьера по вашим правилам: ломаем корпоративные шаблоны» Сергей Черненко. При этом он указал на отсутствие массовых увольнений.

Стоит начать с того, что нынешний кризис не коснулся большинства сотрудников, если не учитывать появившуюся нервозность и стресс из-за неясности будущего. Все же большая часть людей свою работу сохранила, и для них ничего глобально не изменилось. Да, компании урезали бюджеты, сократились активности, но массовых увольнений мы не наблюдаем, — рассказал Черненко.

Эксперт также отметил, что на сегодняшний день многие компании во многом благодаря опыту удалённой работы при коронавирусе COVID-19 успешно перестроили свои рабочие процессы. По его словам, ходить в офис теперь необязательно, можно работать дистанционно из любой точки мира. Особенно если речь идет о «белых воротничках»: они могут находиться где угодно и не терять продуктивность, уточнил он. При этом Черненко обратил внимание на некоторые сложности в построении отношений.

Одно дело, когда люди постоянно общаются, видят друг друга, могут перетереть последние сплетни за чашкой кофе, а другое — когда все сидят по домам и коллег видят только на экране мониторов. Это не способствует выстраиванию и поддержанию связей, из-за чего страдает взаимодействие в команде, — заключил Черненко.

20 октября в рекрутинговой компании SuperJob сообщили, что работодатели стали чаще искать медиков, фармацевтов, снабженцев и хозяйственников после начала мобилизации. Вероятно, люди этих специальностей были массово мобилизованы или же покинули Россию, отметили в организации.