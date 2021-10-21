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Аналитик рассказала, какие бывают интернет-тролли

11:42, 22 октября 2021
Аналитик рассказала, какие бывают интернет-тролли Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Интернет-тролли, дразнящие пользователей соцсетей, делятся на две категории. Для одних это работа, для других — весёлое времяпровождение, сообщила изданию «Газета.Ru» партнёр агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова.

Часто троллей можно встретить в обсуждениях политических тем, однако встречаются они и во всех других темах, от обсуждения музыки до обсуждений IT-решений. При этом искусные тролли используют в диалогах манипуляции, передёргивания из фраз оппонентов. Тролли часто избирательно отвечают на вопросы других пользователей, которые пытаются с ними спорить, — сказала Соколова.

Она добавила, что тролли цепляются к неточностям, создают иллюзию поддержки их мнения большинством, требуют от других доказательств. Соколова советует их просто игнорировать.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагал составить список «киберхамов», чтобы бороться с их издевательствами над пользователями в Рунете. Он отметил, что интернет-тролли могут сделать жизнь человека невыносимой.

По данным компании «Лаборатория Касперского», жители России проводят в социальных сетях в среднем три часа в день. Большинство россиян пользуются ими на рабочих местах.

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