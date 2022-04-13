Аналитик рассказал, сколько ещё проработают банковские приложения в России

Банковские приложения в России проработают минимум год, если не сбрасывать настройки телефона, сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Тем, кто их не установил, придётся пользоваться менее удобным интернет-банком. Но пользователи Android смогут скачать программы из сторонних магазинов или с сайтов, отметил он в разговоре с «Парламентской газетой».

Они будут работать, пока вы не обновите софт, прошивку либо не скинете ваши настройки. Если этих действий не предпринимать, приложения могут работать какое-то время, как минимум год, — сказал Муртазин.

Он добавил, что люди преувеличивают масштаб неприятностей в связи с санкциями в IT, хотя многие проблемы можно решить.

Ранее мобильное приложение Сбербанка на платформах iOS и Android исчезло из официальных магазинов. При этом, как сообщили в «Сбере», установленные ранее приложения работают, ограничений по их использованию нет. В банке отметили, что удалять установленные приложения не нужно.

До этого США заявили о введении блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-Банка. Правительство считает, что таким образом «резко усилит финансовый удар».

Япония также ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из РФ. Под рестрикции попали Сбербанк и Альфа-Банк, чьи активы были заморожены. Причиной стала ситуация вокруг Украины.