https://static.news.ru/photo/bdc7a268-1ff0-11ea-b1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сознании большинства россиян празднование Нового года — это традиционная ёлка, оливье, шампанское, мандарины под бой курантов и поздравление от президента. Новогодние каникулы для многих — скорее встреча с семьёй, близкими, чем поездка куда-то «за многие километры», рассказал для NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Таким образом он прокомментировал желание большинства граждан РФ (75%) отправиться в новогоднее путешествие именно по России. Исследование провели сервисы Maps.Me и ResearchMe.

Если ехать, то в Москву, Санкт-Петербург или по городам Золотого кольца, что актуально для жителей регионов, — здесь можно встретить привычные атрибуты всеми любимого праздника и получить больше впечатлений, чем в родных краях, считает Коган. Альтернативой может стать тур по Европе или на горнолыжный курорт, однако далеко не всем это по карману.

Реальные располагаемые доходы населения фактически не растут третий год, а уровень закредитованности вернулся к пику шестилетней давности. Судя по ответам в исследовании, бюджета более половины опрошенных может не хватить и на авиабилет, — рассказал Коган.

Он добавил, что после отмены НДС для внутренних авиаперелётов увеличилась доступность билетов. Кроме того, жёсткая конкуренция заставила РЖД обновлять вагонный состав и вводить новые типы поездов для комфорта пассажиров. По его словам, осталось «лишь увеличить номерной фонд гостиниц и подтянуть уровень сервиса».

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