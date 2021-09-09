Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при краже данных

Для того, чтобы случайно не передать мошенникам свои личные данные в Сети, лучше просто игнорировать все входящие сообщения, которые просят сообщить ту или иную информацию, сообщил аналитик Владимир Ульянов. Об этом сообщают argumenti.ru.

Лучше всегда скептически относиться к входящим сообщениям, по каким бы каналам они не приходили: звонки, электронная почта, сообщения в мессенджерах и так далее, — сообщил эксперт.

По его словам, основная часть сообщений, которые получают люди, могут быть нежелательны, а в некоторых случаях достаточно опасны, так как могут содержать вредоносные ссылки.

Чтобы избежать потери данных следует не переходить по незнакомым или непроверенным ссылкам и сразу же обратиться в компанию по официальным каналам связи. Несмотря на то, что тратится определённое время на решение вопроса, в результате деньги и личные данные останутся в сохранности, заключил Ульянов.

Ранее Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества, суть которой заключается в том, что россиянам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. «Исправить» её можно, если человек пройдёт повторную регистрацию и оплатит пошлину.