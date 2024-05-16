Аналитик рассказал, как можно избавиться от «серых» сим-карт Аналитик Муртазин: персональная ответственность избавит от «серых» сим-карт

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Проблему «серых» сим-карт поможет решить персональная ответственность, рассказал в беседе с НСН аналитик Эльдар Муртазин. По его словам, сегодня можно оформить тысячи сим-карт на одного человека, однако пользоваться ими будут другие люди и наказаний за это никаких нет.

Единственный вариант — персональная ответственность за то, кто пользуется вашей сим-картой. Чтобы вводить штрафы за это, нужно создать механизм, чтобы люди могли контролировать, какие сим-карты вообще на них оформлены, — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что уже идут разговоры о том, чтобы на «Госуслугах» была такая статистика. Ужесточение порядка продажи сим-карт не поможет в борьбе с «серыми» схемами. Если ввести закон, принуждающий сбор биометрических данных при покупке сим-карт, он будет нарушать большое количество других законов, заключил Муртазин.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России и Минцифры ведут переговоры по ужесточению продажи сим-карт россиянам. В частности, стороны обсуждают введение обязательной верификации биометрии при покупке карты мобильной связи. Кроме того, рассматривается вариант, чтобы сим-карты можно было купить только в салонах операторов связи, МФЦ и «Почте России» или же с использованием цифровой подписи.