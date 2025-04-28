Аналитик раскрыл, как снизить число дропперов Аналитик Силаев заявил, что уголовное наказание снизит число дропперов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение уголовной ответственности для дропперов — важный шаг в борьбе с финансовым мошенничеством, заявил RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, это может значительно снизить их число.

Дропперы (лица, передающие свои банковские карты или электронные кошельки преступникам) являются ключевым звеном в цепочке обналичивания похищенных средств. Их действия позволяют злоумышленникам оставаться в тени, усложняя расследование и возврат денег жертвам, — объяснил эксперт.

Силаев отметил, что ужесточение наказаний станет сдерживающим фактором, особенно для молодежи. Сокращение числа дропперов усложнит мошенникам обналичивание средств. Однако аналитик отметил риски использования поддельных документов и принуждения к передаче карт.

Ранее представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко заявил, что правительство России подготовило поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за незаконный оборот платежных средств (статья 187 УК РФ). Новые меры направлены против дропперов.