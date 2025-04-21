Аналитик раскрыл, к чему приведет лицензирование сигарет Аналитик Королев заявил, что лицензии на сигареты приведут к нелегальному рынку

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Введение лицензий на продажу сигарет приведет к нелегальным рынку, рассказал Общественной Службе Новостей аналитик Максим Королев. По его словам, также из-за этого закроются многие точки легальной розницы.

У нас очень часто регуляторы забывают о том, что торговля сигаретами не имеет аналогов в других товарных категориях — у продавца тут нет свободы наценки. Максимальная розничная цена у него указана на пачке, а входная цена прописана в контракте с поставщиком, — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что наценка на торговлю сигаретами фиксирована и очень мала — всего 3−5%. Это делает малый бизнес зависимым от скорости продажи. Таким образом, дополнительные затраты на лицензию могут оказаться непосильными, что приведет к закрытию точек и переходу к нелегальным каналам продажи. Кроме того, лишиться лицензии можно будет даже за однократное нарушение, что создаст дополнительные риски для розничной торговли.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с инициативой о полном запрете упоминаний вейпов в социальных сетях. По его словам, бесконтрольная пропаганда электронных сигарет в интернете негативно влияет на молодежь.