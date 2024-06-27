В России призвали пересмотреть нормы строительства железнодорожных путей Аналитик Мюнге: нужно пересмотреть нормы строительства железнодорожных путей

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/ РИА Новости

Нужно пересмотреть современные нормы строительства железнодорожных путей после того, как сошел поезд с рельс в Коми, рассказал в беседе с НСН аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге. По его словам, водоотвод должен был справляться с тяжелыми погодными условиями.

Существуют СНиПы — строительные нормы по водоотведению для верхнего строения пути. Логично делать водоотвод таким, чтобы он справлялся с крайне тяжелыми погодными условиями. Здесь, видимо, сделали таким, что не справился. Результат все видят. Это третий или четвертый год, когда наблюдаются аномальные дожди, жара или холода, ветер, — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что меняется климат, поэтому нужно меняться вместе с ним. Сейчас 12 человек находится в реанимации из-за случившегося, и, так как есть жертвы, подобное будет квалифицироваться как катастрофа, а не авария.

После катастрофы обычно «чешутся», что-то делают, хотя мне трудно сказать, что будет, — добавил Мюнге.

Ранее стало известно, что причиной схода пассажирского поезда с рельсов в Коми может быть повреждение полотна из-за дождей. Отмечается, что к месту катастрофы были направлены два восстановительных поезда.

В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Воркута — Новороссийск. По предварительным данным, опрокинулись девять вагонов.