Аналитик призвал отменить транспортный налог в России на время пандемии

https://static.news.ru/photo/47e47228-2a81-11eb-add9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне из-за связанных с пандемией ограничений, перехода на удалённую работу и дистанционное обучение стали реже пользоваться личным автотранспортом. Представитель Движения гражданских инициатив, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что в таких условиях было бы оправданно освободить граждан от уплаты транспортного налога.

В беседе с «Невскими новостями» аналитик отметил , что у многих россиян в 2020 году снизились доходы. Этот факт также отражается на частоте использования автомобилей, по мнению Соловейчика. Аналитик призвал Государственную думу принять принципиальное решение и инициировать корректировку налогового законодательства. Для того чтобы нижняя палата парламента рассмотрела предложение по транспортному налогу, необходима общественная инициатива. Соловейчик напомнил, что существует официальный портал, где граждане могут составить и подписать петицию.

Она должна собрать как минимум 100 тысяч подписей. Если это произойдёт, то эта инициатива в обязательном порядке будет рассмотрена, — указал собеседник издания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство промышленности и торговли РФ намерено обновить перечень легковых машин, облагаемых так называемым налогом на роскошь, в срок до 1 марта 2021 года.