Аналитик призвал отменить транспортный налог в России на время пандемии

Россияне из-за связанных с пандемией ограничений, перехода на удалённую работу и дистанционное обучение стали реже пользоваться личным автотранспортом. Представитель Движения гражданских инициатив, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что в таких условиях было бы оправданно освободить граждан от уплаты транспортного налога.
В беседе с «Невскими новостями» аналитик
Она должна собрать как минимум 100 тысяч подписей. Если это произойдёт, то эта инициатива в обязательном порядке будет рассмотрена, — указал собеседник издания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство промышленности и торговли РФ намерено обновить перечень легковых машин, облагаемых так называемым налогом на роскошь, в срок до 1 марта 2021 года.