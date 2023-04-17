Аналитик предупредил россиян о риске внешнего отключения смартфонов Аналитик Муртазин дал России полгода на создание защиты смартфонов от внешнего отключения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России есть полгода на создание достаточного количества смартфонов, защищенных от угрозы внешнего отключения. Как заявил в беседе с НСН аналитик рынка мобильных устройств Эльдар Муртазин, в стране выполняются задачи по созданию полумиллиона защищенных гаджетов на отечественной операционной системе «Аврора».

Если говорить о первой линии защиты, чтобы Россию не отключили от смартфонов и так далее, нам нужно полмиллиона устройств, они сейчас и создаются. У нас есть полгода, чтобы защитить себя от внешнего отключения. Я думаю, мы с этим справимся. Для массового потребителя версии пока не будет, только для государственного сектора. Самое главное в «Авроре» — это именно защищенность, — подчеркнул Муртазин.

По его словам, для пользователей устройств, работающих на ОС «Аврора», создан полноценный сервис по защите данных. Емкость рынка к 2025 году может составить около 3–3,5 млн устройств. Как пояснил эксперт, при покупке этой операционной системы приобретается сразу и некий сервис — серверы, личное облако компании, доработка софта. Так, например, при переписи населения планшет был только одной частью, куда вносили данные, было также облако, где эти данные хранились и обрабатывались, привел пример Муртазин.

Ранее сотрудникам внутриполитического блока администрации президента порекомендовали заменить iPhone на смартфоны других марок и работающих на иной ОС. Требование связано с соображениями безопасности: в АП считают, что iPhone в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны Запада, чем другие смартфоны. Чиновникам рекомендовано пользоваться либо Android, либо ее китайскими аналогами, либо российской разработкой «Аврора».