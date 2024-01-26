Аналитик предупредил об опасности определителей номера Аналитик Ульянов: определители номера могут собирать данные о пользователе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Определители номера, которые устанавливают на телефоны, могут представлять опасность для пользователя, предупредил аналитик Владимир Ульянов. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что такие программы часто собирают данные о владельце смартфона. Он напомнил, что определители после установки запрашивают доступ не только к списку контактов, но и к личной информации.

При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения, — пояснил Ульянов.

Эти данные могут передаваться не только разработчику, но и сторонним организациям. В связи с этим аналитик посоветовал подумать, готов ли пользователь предоставить приложению доступ к личной информации, прежде чем устанавливать определитель номера. Он отметил, что в группу повышенного риска входят программы, которые редко скачивают, а также недавно добавленные в магазин приложений.

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