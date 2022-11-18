Аналитик предрек скорое ухудшение качества мобильной связи в России Аналитик Денис Кусков предрек ухудшение качества мобильной связи в России к 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мачта базовой станции сотовой связи

В ближайшее время в России может значительно ухудшиться качество мобильной связи, считает аналитик Денис Кусков. По его прогнозам, произойти это может уже к 2024 году. Как пояснил специалист, ситуация ухудшилась из-за прекращения поставок в Россию сетевого оборудования, в результате чего возникла нехватка частот для мобильного интернета, в будущем это приведет к серьезному замедлению скорости интернета.

Кусков отметил, что сейчас мобильные операторы работают с определенным запасом прочности, однако пользователи с каждым годом «выкачивают» все больше объемов трафика.

Рано или поздно эти запасы иссякнут, и тогда действительно будут возникать моменты, которые будут приводить к ухудшению качества связи. Речь, конечно, не про какие-то далекие годы, а про 2024-й, — сказал он.

Аналитик выразил надежду, что к 2024 году, возможно, появится обещанное оборудование и сотовые операторы смогут корректировать в каждом регионе покрытия. Кроме прекращения поставок, ситуация сейчас осложняется еще и тем, что частоты операторам выделяет Минобороны, но делает оно это «неохотно».

По его словам, именно по этой причине в России до сих пор для пятого поколения не выданы те частоты, которые запрашивали операторы, а частоты для LTE имеют маленький диапазон, что определенным образом влияет на качество связи.

Ранее Минцифры РФ заявило, что не считает перебои с поставками оборудования для российских мобильных операторов угрозой для замедления интернета. В ведомстве отмечали, что с учетом санкционного давления запасов оборудования для поддержания сетей операторам хватит более чем на год. Также в ведомстве рассчитывают наладить в стране собственное производство техники.

По данным на август, средняя скорость мобильного интернета в России достигала 21 Мбит/с. По данным TelecomDaily, в конце марта скорость составляла 21,1 Мбит/с, в ноябре прошлого года — 21,7 Мбит/с. Данная динамика объясняется замедлением роста мобильного трафика, генерируемого российскими пользователями.