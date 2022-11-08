Аналитик оценил ущерб от возможного запрета полетов коммерческих дронов Аналитик Бабинцев: запрет полетов коммерческих дронов нанесет индустрии ущерб в 10 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет полетов коммерческих беспилотников нанесет ущерб многим отраслям российской экономики, а также подорвет технологический суверенитет страны, рассказал «360» гендиректор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев. По его словам, если запретить полеты БПЛА по всей стране, индустрия в течение года потеряет около 10 млрд рублей. Аналитик убежден, что такой запрет полетов дронов сравним с запретом интернета.

Запрет применения беспилотников ударит по многим отраслям. Это как бороться с фейками запретом интернета, — считает Бабинцев.

Эксперт рассказал, что дроны используют для контроля над объектами нефтегазовой инфраструктуры, электросетей, применяют в капитальном строительстве, лесном и сельском хозяйстве, а также геологии. Получаемые благодаря этому цифровые данные интегрируют в тысячи производственных процессов, добавил аналитик. По его словам, запрет использования БПЛА принесет компаниям, которые их использовали, колоссальные убытки. Такие жертвы не помогут бороться с противоправным использованием беспилотников, убежден специалист.

Запреты не только ударят по экономике, но и подорвут технологический суверенный потенциал России. Отрасль БАС только-только начала расширять импортозамещение, мобилизовалась под актуальные задачи. Непродуманные запреты могут принести эффект, сравнимый с западными санкциями, — предупредил Бабинцев.

Правительство Нижегородской области ранее ввело запрет на запуск беспилотников с 31 октября. В администрации региона пояснили, что введение ограничений на использование беспилотных летательных средств связано с усилением охраны общественного порядка и безопасности в рамках режима базовой готовности.