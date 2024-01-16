Стало известно, почему россияне ведутся на уловки мошенников Аналитик Плотников: люди верят мошенникам из-за низкой финансовой грамотности

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Россияне ведутся на уловки мошенников из-за низкого уровня финансовой грамотности, заявил аналитик Андрей Плотников. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что в этой сфере важна регулярная профилактика, в том числе курсы для пенсионеров, предупреждающие сообщения и уведомления от «Госуслуг».

По какой причине люди все еще ведутся на мошенничество? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности — уровень финансовой грамотности в России до сих пор на очень низком уровне, — отметил аналитик.

Эксперт уточнил, что банки не всегда могут вернуть деньги, украденные мошенниками. Он связал это с тем, что законодательная база в России по данному вопросу еще не до конца проработана. Кредитно-финансовые организации также вправе снимать с себя ответственность, если клиент добровольно передал средства или данные своих счетов.

Финансовый эксперт Екатерина Астахова подчеркнула, что на уловки мошенников ведутся не только пенсионеры, но и бизнесмены. Она пояснила, что злоумышленники «подлавливают на переживаниях». Эксперт порекомендовала при подозрительных звонках не принимать решения на адреналине.

В Москве 68-летняя тезка певицы Любови Успенской ранее обратилась в полицию с заявлением на мошенников, которые сняли с ее счета 1 млн рублей. Злоумышленники позвонили пенсионерке, заявив, что намерены продлить договор об обслуживании ее телефонного номера.