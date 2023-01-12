Аналитик объяснил дефицит детских свечей с ибупрофеном в России Аналитик Шуляк: дефицит свечей с ибупрофеном связан с государственным регулированием цен на них

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Дефицит детских свечей с ибупрофеном в России скорее всего обусловлен государственным регулированием их стоимости, рассказал «360» аналитик Сергей Шуляк. Цены на компоненты для их изготовления могли значительно вырасти, объяснил эксперт. По его словам, это могло привести к тому, что производство свечей также подорожало, а невозможность скорректировать цены сделало из производство невыгодным для владельцев фармацевтических компаний.

Судя по всему, (дефицит. -NEWS.ru) связан с тем, что производителям невыгодно производить данную продукцию, так как цена на нее регулируется государством. Скорее всего, это основополагающий фактор. <...> Проблематика в том, что себестоимость всего возросла, всех компонентов, а цены остались прежними, — заявил Шуляк.

Аналитик отметил, что у фармацевтических компаний нет проблем с компонентами для изготовления свечек с ибупрофеном, которые поставляют из-за рубежа. Эксперт заявил, что пока сложно говорить о сроках преодоления дефицита. По его словам, аналогом могут стать свечи с парацетамолом.

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