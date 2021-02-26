Аналитик назвал способ удешевить жилищные кредиты в России

https://static.news.ru/photo/b730a48a-7842-11eb-a025-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель аналитического центра финансового института «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что развитие рынка ипотечных облигаций и полный перевод операций по выдаче ипотеки в электронный вид позволят удешевить жилищные кредиты в России.

Аналитик признал, что в настоящее время потенциал для снижения ставок по ипотеке исчерпан. Вышеуказанные меры сократят издержки кредиторов и в перспективе приведут к снижению ставок, отметил Гольдберг. Эксперт подчеркнул, что в текущей ситуации только системные меры способны сделать ипотеку дешевле, передаёт ТАСС.

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным займам, выданным в январе 2021 года, сократилась на 0,13 процентного пункта, достигнув 7,23%. Средняя ставка на первичном рынке недвижимости составила 5,86%.

По итогам января впервые средний размер жилищного кредита в РФ превысил 3 млн рублей. За месяц показатель вырос на рекордные 1,7%.

Ранее юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал NEWS.ru о том, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ.