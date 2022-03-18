Аналитик назвал причину дефицита сахара в России

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что в России нет реальной проблемы для появления дефицита сахара. По его словам, трудности с покупкой сахара, возникающие у покупателей, являются последствием паники россиян. Он отметил, что магазины не успевают выставлять сахар на прилавки, сообщает ПРАЙМ.

К повышению цен приводит инфляция, удорожание топлива, рост цен на ЖКУ, но де-факто реальной проблемы для появления дефицита сахара в стране нет. Текущий дефицит — это чисто рукотворная история, — подчеркнул Переславский.

Эксперт согласился с тем, что цена на этот продукт заметно выросла, но добавил, что аналогичное повышение коснулось все категории товаров.

Ранее сообщалось, что правительство выделило порядка 546 миллиардов рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций. Большая часть этих средств пойдёт на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплаты семьям с детьми начнут осуществлять в мае, но начисляться они будут за период с 1 апреля. Первоначально на пособия по безработице предполагалось выделить 317 миллиардов, но позже сумма была снижена до 173 миллиардов.