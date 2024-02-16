Аналитик назвал преимущества компьютеров кустарной сборки Аналитик Муртазин: покупатель выбирает кустарную сборку ПК из-за цены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уход с рынка зарубежных компаний, торговавших качественными персональными компьютерами (ПК), вернул интерес покупателя к кустарной сборке из имеющихся комплектующих под конкретного заказчика, сообщил NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, разница в цене с брендовыми ПК при этом может составлять до 20–25% при сохранении тех же характеристик. При этом сам термин «кустарная сборка», использованный в СМИ, Муртазин считает некорректным.

Были представлены огромное количество западных и восточных брендов, которые поставляли собранные компьютеры в разных конфигурациях. Сегодня эти компании ушли с российского рынка, и в рамках сложившейся ситуации нам выгодно собирать компьютеры снова. Под конкретного заказчика: покупатель может подобрать те характеристики, которые нужны. Разница в цене может доходить до 20–25% при сохранении характеристик. Поэтому покупатель выбирает такую сборку, — сообщил Муртазин.

Он добавил, что процесс прост: покупатель приходит в крупный розничный магазин и ему собирают «обычный хороший» компьютер. Комплектующие можно выбрать самому. Кроме того, зачастую в крупных сетях за сборку не берут больших денег.

Словосочетание «кустарная сборка» не подходит. Это подразумевает сборку где-то в подвалах с непонятными комплектующими. Компьютеры собирают в компаниях, а не в домашних условиях, — отметил Муртазин.

По его словам, в основном такие компьютеры берут геймеры, им нужна очень производительная техника. Как правило, у них есть дополнительное охлаждение для видеокарты, процессора, нестандартные корпуса.

Сегодня стало известно, что в РФ вырос спрос на компьютеры, собранные в магазинах электроники и мелких мастерских. В 2023 году 20% ПК были сделаны именно так, это вдвое больше, чем годом ранее.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов рассказал, что в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники. При этом сенатор отметил, что сперва необходимо наладить отечественное производство. По мнению авторов инициативы, это поможет привлечь дополнительные средства в госбюджет и расчистит рынок от иностранных конкурентов, придав стимул для развития российских высокотехнологичных компаний.