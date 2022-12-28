Аналитик назвал главные проблемы российских металлургов в 2022 году Аналитик Калачев назвал главными проблемами металлургов в 2022 году санкции и потерю рынка ЕС

Главными проблемами, с которыми столкнулись российские металлурги в 2022 году, стали санкционное давление и потеря рынка ЕС из-за введения эмбарго, сообщил журналу «Компания» аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. По оценке эксперта, новым вызовом для отрасли может стать технологическое отставание. Вместе с тем из-за санкций металлургам придется сокращать инвестиции, указал аналитик.

Экспорт в другие регионы оказался на грани рентабельности из-за падения цен, больших дисконтов, удлинения транспортного плеча и укрепления рубля. <...> Российские металлурги в условиях санкций оказываются, с одной стороны, отрезанными от передовых технологических решений. А с другой стороны, они вынуждены значительно сократить свои инвестиционные возможности, — заявил Калачев.

Издание отмечает, что итоги для отрасли можно будет подвести только через два-три месяца, когда компании раскроют отчетность. Однако из-за санкций сталелитейщики получили возможность не публиковать свои финансовые результаты. Уже во втором квартале 2022 года, который запомнился основным санкционным ударом, потребление стали в стране сократилось на 16%, указано в публикации. Всемирная ассоциация стали прогнозирует, что внутреннее потребление сырья в 2022 году может упасть на 20%.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров опроверг оценки иностранных аналитиков относительно объемов производства в российской металлургии, который, по мнению зарубежных экспертов, снизился на 24%. По словам министра, выплавка стали за первые 10 месяцев года снизилась лишь на 6,5%. Мантуров добавил, что производство стальных труб при этом увеличилось на 17,3% по сравнению с прошлым годом.