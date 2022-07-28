Аналитик: КНДР показала готовность дать отпор США Аналитик Колчин: КНДР готова противостоять любой агрессии со стороны США

Фото: Cheng Dayu/Xinhua/Global Look Press

Заявив о готовности к военному столкновению с США, северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал решительность правительства дать отпор любой агрессии, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Страна не боится вызовов от потенциальных противников, добавил он в беседе с «360».

Заявление направлено на граждан Северной Кореи, чтобы показать решительность правительства в условиях американского давления. Так и продемонстрировать всему дальневосточному региону — Северная Корея усиливает свой военный потенциал и готова противостоять любой агрессии, будь то Южная Корея, Япония или США, — прокомментировал эксперт.

Колчин пояснил, что тема возможного военного конфликта США и КНДР обсуждается уже давно. Корейская война 1950–1953 годов остается серьезной травмой для граждан Северной Кореи, добавил аналитик.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что страна полностью готова к любым военным столкновениям с США. Он пригрозил «большим кризисом», если в Вашингтоне продолжат посягать на безопасность Северной Кореи. Глава государства добавил, что попытка превентивного удара со стороны Южной Кореи вызовет суровое наказание.