Аналитик дал советы, как уменьшить расход заряда телефона Аналитик Ульянов: отключение работы приложений в фоновом режиме сэкономит заряд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отключение работы некоторых приложений в фоновом режиме позволит сэкономить заряд смартфона, рассказал аналитик Владимир Ульянов. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что проверить, как сильно приложения потребляют ресурсы, можно через настройки. При этом не стоит ограничивать фоновую активность тех сервисов, которыми человек пользуется на постоянной основе.

В настройках нужно проверить все приложения, посмотреть, насколько сильно они потребляют ресурсы, есть ли у них доступ к тем или иным возможностям в фоновом режиме и запретить некоторым работу в нем, — отметил эксперт.

Для экономии заряда стоит уменьшить яркость устройства. Кроме того, в случаях, когда человек не ждет звонка или СМС, можно поставить телефон в авиарежим. Ульянов уточнил, что в таком случае будут отключены беспроводные сетевые интерфейсы. Это также позволит сохранить заряд батареи на более длительное время.

IT-эксперт Эльдар Муртазин ранее рассказал, что телефону комфортно в тех же условиях, что и человеку, поэтому в морозную погоду не стоит часто его использовать. По его словам, короткий разговор длиной в три-четыре минуты не навредит батарее смартфона, но проблемы могут начаться после десятиминутного общения.