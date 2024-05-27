Аналитическую панель мониторинга трудоустройства выпускников запустят в РФ Минтруд РФ запустит аналитическую панель мониторинга трудоустройства выпускников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России планируют запустить аналитическую панель мониторинга трудоустройства выпускников, пишет «Парламентская газета». По словам замглавы Министерства труда страны Дмитрия Платыгина, система будет функционировать на базе платформы «Работа в России» и поможет абитуриентам сориентироваться при выборе специальности, а также узнать рейтинг образовательных организаций. Кроме того, молодые люди узнают, смогут ли они работать на некоторых производствах, если уже отучились в техникуме по востребованной специальности.

Это огромная база данных о выпускниках, их трудоустройстве. Мы на протяжении нескольких лет собирали данные и сейчас видим образовательные и профессиональные траектории выпускников, в том числе уровень трудоустройства выпускников в разрезе учебных заведений, специальностей, регионов, уровня заработных плат, — уточнил Платыгин.

Вместе с другими ведомствами и новыми регионами Минтруд подготовит методику по прогнозу кадровой потребности на следующие пять лет, проведя опрос среди работодателей страны. Программа будет развиваться в рамках нацпроекта «Кадры». Инициативу представят в правительстве в июне. Впоследствии ее вынесут на обсуждение с парламентариями и экспертами.

Представители Минобрнауки России ранее отметили, что дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра не потеряют свою значимость после реформы образования. Статус документа будет тождественен дипломам нового образца.