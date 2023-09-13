Амур, осетрина, пельмени с крабом: сколько стоил обед Путина и Ким Чен Ына Северокорейский лидер попробовал несколько традиционных русских блюд

Фото: Shutterstock/FOTODOM, Владимир Смирнов/ТАСС/Kremlin.ru

Сегодня, 13 сентября, завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына. Они прошли на космодроме Восточный. После их окончания глава РФ устроил для северокорейского лидера официальный обед. NEWS.ru подсчитал, сколько примерно стоили блюда русской кухни, которые предлагали высокопоставленным гостям.

Что ели на обеде Владимир Путин и Ким Чен Ын

В меню официального обеда для лидеров России и КНДР вошло семь блюд. Гостям подали салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом. В качестве первого блюда они ели уху из белого амура, на второе были осетрина с грибами и картофелем и антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами. На десерт повара предложили гостям щербет из облепихи и таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Помимо этого, Ким Че Ын попробовал белое вино «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и красное «Усадьба Дивноморское. Западный склон» урожая 2020 года.

В какую сумму мог обойтись официальный обед

Обед был организован после посещения лидерами стран космодрома Восточный. В пресс-службе Роскосмоса никаких комментариев по поводу стоимости блюд не дали.

«Такие вопросы комментирует только пресс-служба президента», — сказал сотрудник пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Белкин.

Невозможно точно подсчитать стоимость блюд, так как ничего неизвестно о рецептуре и месте покупки ингредиентов. Если ориентироваться на цены на продукты в магазинах «Глобус Гурмэ» и «Азбука вкуса» и более или менее классические рецепты, то весь обед на космодроме Восточный стоил примерно 16,3 тысячи рублей из расчета на две порции.

Самыми дорогими ингредиентами стали осетр — 1090 рублей за 100 граммов, антрекот — 1149 рублей за 300 граммов, кедровые орехи — 1600 рублей за 200 граммов, твердый сыр — 519 рублей за 100 граммов по средней цене.

Осетрина с грибами и картофелем стоила почти 8000 рублей, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами — 3000. Средняя стоимость двух порций пельменей с камчатским крабом составляет около 2000, салата из утки с инжиром и нектаринами — примерно 1200, ухи из белого амура — 1300 рублей. Десерт высокопоставленным гостям подавали недорогой: цена щербета из облепихи — 300 рублей, брусники с кедровыми орехами и сгущенным молоком — 750 рублей.

Как шеф-повар оценил обеденное меню лидеров России и КНДР

Меню официального обеда оценил шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. По его мнению, это полезное меню с региональными продуктами.

«Каждое из этих блюд подчеркивает индивидуальность региона, который богат на морепродукты, мясо и ягоды», — сказал он.

Анатолий Крюков добавил, что на таких обедах часто учитываются вкусовые предпочтения делегации любой страны: список блюд обсуждается с поварами президентов.

«И дальше составляют полноценное разнообразное меню, чтобы каждый мог выбрать под свой вкус, чтобы было полезно и очень хорошо усваивалось организмом», — добавил шеф-повар.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем закончились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына

Во время своего визита в Россию Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей, где отметил первенство РФ в покорении космоса. На космодроме северокорейский лидер осмотрел стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» и посетил цех, где происходит сборка ракет-носителей «Ангара». По словам Владимира Путина, они отправились именно туда, так как Ким Чен Ын интересуется ракетной техникой и Пхеньян нацелен на развитие космической отрасли.

После встречи с северокорейским главой российский лидер высказался о ее итогах. «Программа большая, поэтому рано подводить какие-то итоги. Начало хорошее, разговор был продуктивен. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям», — заключил Владимир Путин.

Во Владивостоке Ким Чен Ын сможет оценить возможности тихоокеанского флота. Он осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, которые занимаются биологией моря, и посетит в Комсомольске-на-Амуре заводы, где производится авиационная техника.

После завершения переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог был очень содержательным. По его словам, Северная Корея проявляет большой интерес к развитию сотрудничества с РФ. Как добавил представитель Кремля, взаимоотношения между Россией и КНДР подразумевают взаимодействие в «чувствительных областях», поэтому государства будут строить отношения «без оглядки на третьи страны».

Что Ким Чен Ын ел во время прошлого визита в Россию

В прошлый раз глава КНДР Ким Чен Ын посещал Россию в апреле 2019 года. Тогда он побывал во Владивостоке, где его угощали в ресторане «Лесная заимка». Тогда северокорейский лидер обедал с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Встреча продлилась около полутора часов.

Фото: Kremlin.ru На официальном приеме от имени Президента России в честь председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына, 2019 год

Во время обеда на столе были блюда русской кухни и дичь — изюбрятина, мясо косули, медведя, кабана. По словам представителя заведения, Ким Чен Ын высоко оценил мясные деликатесы. Помимо этого, лидер КНДР продегустировал уху, блины, соленья и салаты. Сотрудник ресторана отметил, что Ким Чен Ын не выделил какое-то одно блюдо, так как стороны больше обсуждали рабочие вопросы.

В 2019-м Ким Чен Ын впервые встретился с Владимиром Путиным на острове Русский во Владивостоке. Тогда переговоры на высшем уровне проходили как в узком формате — один на один, так и в расширенном — при участии членов делегаций России и КНДР. Во время прошлого визита лидеры стран обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений.

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