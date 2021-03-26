Amnesty International снова потребовала освободить Навального

https://static.news.ru/photo/0f3a296c-8e50-11eb-af08-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Российские власти должны немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, заявил замглавы Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Он подчеркнул, что Навальный был лишён свободы по политическим мотивам.

Мы снова требуем немедленно освободить Алексея Навального — он лишён свободы по политическим мотивам, и это произвол, за который российские власти должны ответить, — сказал Кривошеев журналистам «Медузы».

Он отметил, что лишение сна (Навального ночью будят каждый час) и отказ в должной медицинской помощи (оппозиционеру не позволяют пройти проверку у обычного врача, а его соратникам не дают передать ему лекарства) могут быть приравнены к пыткам. Кроме того, недопуск адвокатов к оппозиционеру — это ещё одно нарушение прав человека со стороны сотрудников ФСИН.

Ранее организация Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

Amnesty International признала Навального узником совести 17 января. Причиной стал его арест на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии. В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии

24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию, несмотря на то что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале. 25 марта юристов пропустили на территорию колонии. После посещения подзащитного они рассказали, что оппозиционер уже четыре недели находится в «крайне неблагополучном» состоянии: он испытывает боли в спине, а также у него «практически не действует» одна нога. Сам Навальный обратился к главе ФСИН Александру Калашникову с жалобами на пытки бессонницей и издевательства в связи с некачественной медицинской помощью, писал NEWS.ru.